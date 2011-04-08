Tarkan'ın yargılanması 9 Haziran'da başlıyor

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Evinde esrar bulunmuştu

Uyuşturucu kullanmak suçundan 2’si tutuklu 16 sanıkla birlikte hakkında dava açılan Megastar Tarkan’ın İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağı tarih belli oldu. Mahkeme Tarkan Tevetoğlu’nun da aralarında bulunduğu 17 sanıklı duruşmanın 9 Haziran’da yapılacağını belirtti. Tarkan ve diğer sanıklar duruşmaya gelmezse, haklarında zorla getirme kararı çıkacağı gönderilen çağrı kağıdında ifade edildi.Tarkan’ın avukatı Özlem Dinçtürk, müvekkilleri hakkında sadece uyuşturucu kullanmak suçundan iddianame hazırlandığı, bu nedenle de dosyanın ayrılarak sulh ceza mahkemesine gönderilmesi talebinde bulundu. Dilekçede, “Müvekkilim diğer sanıklarla birlikte hareket etmemiştir. Ayrıca bu durum, müvekkilimin ünlü ve sanatçı kişiliği nedeniyle basının konuyu suistimal etmesine neden olacaktır. Bu nedenlerle yetkili sulh ceza mahkemesinde dava açılmalıdır” denildi. Ancak mahkeme talebi reddetti.Evinde esrar maddesi ile yakalanan şarkıcı Tarkan hakkındaki ilk soruşturmaya Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bakmıştı. Özel yetkili savcılığın görevsizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na göndermesinin ardından 17 sanık hakkında iddianame düzenlenmişti. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi de suçun örgütlü olarak işlenmiş olduğu gerekçesiyle dosyayı Özel Yetkili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Dosyayı inceleyen İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi de suçun “iştirak halinde bireysel suç” olduğunu bildirerek görevsizlik kararı vermişti.Mahkemeler arasındaki uyuşmazlığın çözümlenmesi için dosya Yargıtay’a gönderilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 9 ay sonra davanın İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine karar vermişti. Tarkan’ın 2 yıla kadar, diğer şüphelilerin de 32.5 yıla kadar hapisleri isteniyor.