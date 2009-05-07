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Kültür-Sanat

'Tarkan'ın yaratıcısı kitabıyla anılacak

Sezgin Burak, ölümünün 31. yılında yayınlanan "Tarkan'ın Yaratıcısı Sezgin Burak'ın Hayatı ve Eserleri" adlı kitapla anılıyor

07 Mayıs 2009 03:00

Tarkan", "Hüdaverdi", "Pırtık", gibi çizgi kahramanlarının çizeri Sezgin Burak, ölümünün 31. yılında yayınlanan "Tarkan'ın Yaratıcısı Sezgin Burak'ın Hayatı ve Eserleri" adlı kitapla anılıyor



Bir dönemin ünlü çizgi romanı Tarkan’ın çizeri Sezgin Burak’ın hayatını ve eserlerini içeren "Tarkan’ın Yaratıcısı Sezgin Burak’ın Hayatı ve Eserleri" kitabı yayınlandı.


Yaklaşık 6 ay önce kurulan "Tarkan Çizgi Romanını ve Sezgin Burak’ın Eserlerini Yaşatma Derneğinin" (TASEYAD) ilk yayını olarak piyasaya çıkan 158 sayfalık kitabı Sezgin Burak’ın eşi Türkay Burak kaleme aldı.


Sezgin Burak’ın atalarından Çerkez Aslan Bey’in ve eşi Kırım Tatarı Bike Hatun’un hayat hikayeleri ve Sakarya’ya yerleşme süreciyle başlayan kitapta, 1935 Adapazarı doğumlu sanatçının eğitimi, akrabaları, şimdiki adıyla Mimar Sinan Üniversitesindeki eğitim yılları, Babıali’deki meslek ve sanat hayatı, evliliği, "Tatar Kanı’nın ilk hecelerinden Tarkan tipinin doğuşu, diğer oluşturduğu tipler olmak üzere fotoğraf ve belgelerle anlatılıyor.


TASEYAD Derneği Başkanı ve sanatçının küçük oğlu Tan Burak, kitabın derneğin ilk ürünü olduğunu, Sezgin Burak’ın yarattığı çizgi kahramanlarının yaşatılması için çeşitli etkinlikler planladıklarını belirtti

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