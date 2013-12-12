Tarkan'ın uyuşturucu davası ertelendi

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklardan Kubilay Kesin ile tarafların avukatları katıldı. Sanık Tarkan Tevetoğlu ise duruşmaya gelmedi.Sanık Tarkan Tevetoğlu'nun avukatı Sinem Oskay Baş, bir önceki celsede gündeme gelen mail konusuna ilişkin beyanlarını içeren dilekçeyi mahkemeye sundu.Bunun üzerine söz alan sanık Murat Erdoğan'ın avukatı Rezan Epözdemir, sanık Tarkan Tevetoğlu'nun avukatının sunduğu dilekçeye ilişkin beyanda bulunmak için süre talep etti. Bazı sanık avukatları da beyanda bulunmak üzere süre istedi.Mahkeme heyeti, avukatlara beyanda bulunmak üzere süre vererek, duruşmayı erteledi.

Dilekçe

Tarkan Tevetoğlu'nun avukatı Sinem Oskay Baş'ın bir önceki celsede tartışma konusu olan maille ilgili mahkemeye sunduğu dilekçede, Tarkan'ın söz konusu maili soruşturma sürecinde sanıklardan Murat Erdoğan'a attığını kabul ettiği belirtilerek, mailin içeriğine yer verildi. Dilekçede, "Mailin, süregelen arkadaşlık ve dostluk ilişkisinden kaynaklı olarak gönderildiği, herhangi bir gizli mesaj kaygısı içermediği anlaşılıyor. Mailin müvekkilimiz Tarkan Tevetoğlu tarafından Murat Erdoğan'a mevcut olan arkadaşlık ve dostluğa istinaden süreç boyunca üçüncü kişiler tarafından yapılan muhtelif karalayıcı yorumlara cevaben gönderilmiş bir ileti olduğu görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Mailde, Tevetoğlu'nun kendisine isnat edilen suçlamadan kurtulmak amacı ile esrarı Murat Erdoğan'dan temin ettiğine dair bir bildirim içermediği belirtilen dilekçede, "Nitekim müvekkilimizin hissettiği pişmanlık duygusu, savunmalarındaki samimi beyanlarında ifade edilen, hayatın belli bir döneminde kısa bir süre kullandığı esrar ile ilgili olup, yine müvekkilimizin beyanlarında da çok açık bir şekilde söylendiği üzere, bu pişmanlık sonrasında kendisi bir daha uyuşturucu madde kullanmamıştır" denildi.



İddianamden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şarkıcı Tarkan Tevetoğlu hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.İddianamede Tevetoğlu için, "Bu suçtan dolayı açılan davada mahkeme, hüküm vermeden önce uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine, kullanmamakla birlikte kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında denetimli serbestlik tedbirine karar verilebilir" hükmünün uygulanması talep ediliyor.

İddianamede, 16 sanığın da "uyuşturucu madde satmak", "uyuşturucu madde alınıp satılmasına aracılık etmek", "yurda uyuşturucu madde ithal etmek", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından 1 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.