T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tarkan'ın ortağı olduğu şirkette şüpheli ölüm

Şarkıcı Tarkan'ın ortağı olduğu HİTT Prodüksiyon'da temizlik görevlisi olarak çalışan Ayşegül Gürpınar (31), çalıştığı şirk

30 Eylül 2009 03:00

Şarkıcı Tarkan'ın ortağı olduğu HİTT Prodüksiyon'da temizlik görevlisi olarak çalışan Ayşegül Gürpınar (31), çalıştığı şirkette ölü bulundu.

Kalbine iki haftadır ayrı yaşadığı eşine ait kurusıkıdan bozma bilye atar tabancayla ateş edildiği belirlenen Gürpınar'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

Ayşegül Gürpınar'ın kardeşi, eniştesinden aldığı bir telefon üzerine saat 21.30 sıralarında ablasının çalıştığı HİTT Prodüksiyon'a gitti. Ayşegül Gürpınar'ı kanlar içinde yerde yatarken bulan kardeşi hemen polisi aradı. Polis ve sağlık ekipleri kısa sürede adrese ulaştı. Sağlık ekipleri, nabzı atan Ayşegül Gürpınar'a kalp maşajı yaptı. Ancak Gürpınar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polisin işyerinde yaptığı aramada, Gürpınar'ın ölümüne neden olan tabanca olay yerinde bulundu. Gürpınar'ın cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eşine ulaşılamadı

Ayşegül Gürpınar'ın kardeşi polise verdiği ifadede, eniştesinin kendisini arayarak, ablasının işyerinde intihar edeceğini söylediğini belirtti. Kardeşi ablası ve eniştesinin kavgalı olduklarını ve 2 haftadır ayrı yaşadıklarını da anlattı. Bunun üzerine polis, Gürpınar'ın eşinin ifadesini almak için evine gitti ancak evde bulanamayan eşe telefonla da ulaşılamadı.

Polis, olayın ilk bakışta intihar gibi gözüktüğünü, ancak Gürpınar'ın eşinin ortadan kaybolmasının cinayet ihtimalini gündeme getirdiğini belirtti. Tabancanın kayıp eşe ait olduğunu belirten polis, olayın, incelemelerin ardından netlik kazanacağını söyledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24