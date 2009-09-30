Tarkan'ın ortağı olduğu şirkette şüpheli ölüm

Ayşegül Gürpınar'ın kardeşi, eniştesinden aldığı bir telefon üzerine saat 21.30 sıralarında ablasının çalıştığı HİTT Prodüksiyon'a gitti. Ayşegül Gürpınar'ı kanlar içinde yerde yatarken bulan kardeşi hemen polisi aradı. Polis ve sağlık ekipleri kısa sürede adrese ulaştı. Sağlık ekipleri, nabzı atan Ayşegül Gürpınar'a kalp maşajı yaptı. Ancak Gürpınar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polisin işyerinde yaptığı aramada, Gürpınar'ın ölümüne neden olan tabanca olay yerinde bulundu. Gürpınar'ın cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Eşine ulaşılamadı



Ayşegül Gürpınar'ın kardeşi polise verdiği ifadede, eniştesinin kendisini arayarak, ablasının işyerinde intihar edeceğini söylediğini belirtti. Kardeşi ablası ve eniştesinin kavgalı olduklarını ve 2 haftadır ayrı yaşadıklarını da anlattı. Bunun üzerine polis, Gürpınar'ın eşinin ifadesini almak için evine gitti ancak evde bulanamayan eşe telefonla da ulaşılamadı.



Polis, olayın ilk bakışta intihar gibi gözüktüğünü, ancak Gürpınar'ın eşinin ortadan kaybolmasının cinayet ihtimalini gündeme getirdiğini belirtti. Tabancanın kayıp eşe ait olduğunu belirten polis, olayın, incelemelerin ardından netlik kazanacağını söyledi.



