Tarkan'ın konser biletleri 1500 liradan karaborsaya düştü

Tarkan'ın Harbiye'de vereceği konser biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Megastar, hayranlarının yoğun ilgisi karşısında 3-4 ve 6 Eylül'de gerçekleşecek konserine 3 akşam daha ekledi. Ünlü sanatçının 7, 9 ve 10 Eylül tarihli konserlerinin biletleri de kısa sürede tükendi. Biletler karaborsadan 1.500 liraya satışa çıkarıldı.

Takvim gazetesinin haberine göre, Tarkan'ın hayranları bilet bulamayınca devreye fırsatçılar girdi. Megastar'ın biletix'te 350 liradan satışa sunulan biletleri, karaborsacılar tarafından 'sahibinden.com' gibi sitelerde 750 liradan satışa çıkarıldı.

Normal değeri 600 lira olan 2 kişilik biletin bin ve bin 500 lira gibi fiyatlarla satışa sunulması ise "Fırsatçılar yine iş başında" yorumlarına neden oldu.

Her yıl Harbiye'de imza attığı muhteşem konserlerle kendinin, organizasyona imza atan yüzlerce çalışanın hatta Açıkhava Sahnesi'nin etrafındaki esnafa dahi kazanç sağlayan Tarkan'ın sevenleri karaborsaya düşen biletlerine de büyük ilgi gösteriyor.....