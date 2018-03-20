Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Tarkan’ın Nisan 2016’da evlendiği Pınar Tevetoğlu 4 aylık hamile. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Tarkan'ın kız babası olacağı belirtilirken, Pınar Tevetoğlu'nun Ağustos ayında doğum yapması bekleniyor.

2016 yılında evlenen Tarkan-Pınar Tevetoğlu çifti heyecanla bebeklerini kucaklarına alacakları günü bekliyor. Tarkan, sosyal medya üzerinden yayımladığı bir video ile eşinin hamile olduğunu duyurmuştı. Bu video sonrasında "Mega bebek geliyor" yorumları yapıldı.



Çiftin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Tarkan'ın kız babası olacağı ifade edilirken, çift, Ağustos ayında dünyaya gelecek olan kızlarının ismini ise henüz belirlemedi. Doğumun ise Almanya'da gerçekleşeceği ifade ediliyor.

Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu da Almanya'da doğup büyümüştü.