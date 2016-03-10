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Tarkan'ın 'Ahde Vefa' albümünden şarkılar ilk kez yayınlandı

Tarkan, yeni albümünde 13 şarkı seslendirdi

10 Mart 2016 13:39

Tarkan’ın merakla beklenen Türk Sanat Müziği albümü ‘Ahde Vefa’ 11 Mart’ta müzik severler ile buluşacak. Hürriyet'te yer alan habere göre, Megastar’ın albümünde yer verdiği şarkılar ilk kez Kanal D'de yayınlanan Renkli Sayfalar’da yayınlandı. 

Tarkan 13 şarkılık albümünde şu eserleri seslendirdi:

1.Rindlerin Akşamı (Dönülmez Akşamın Ufkundayız)
2.Olmaz İlaç Sine-i Sad Pareme
3.Söyleme Bilmesinler
4.Enginde Yavaş Yavaş
5.Nasıl Geçti Habersiz
6.Kadehinde Zehir olsa
7.Veda Busesi
8.Sevmekten Kim Usanır
9.Aşk Bu Değil Mi
10.Islak Daha Islak Öp Beni 
11.Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine
12.Zeytin Gözlüm 
13.Kara Bulutları Kaldır Aradan

 

 

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