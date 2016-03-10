Tarkan'ın 'Ahde Vefa' albümünden şarkılar ilk kez yayınlandı

Tarkan’ın merakla beklenen Türk Sanat Müziği albümü ‘Ahde Vefa’ 11 Mart’ta müzik severler ile buluşacak. Hürriyet'te yer alan habere göre, Megastar’ın albümünde yer verdiği şarkılar ilk kez Kanal D'de yayınlanan Renkli Sayfalar’da yayınlandı.

Tarkan 13 şarkılık albümünde şu eserleri seslendirdi:

1.Rindlerin Akşamı (Dönülmez Akşamın Ufkundayız)

2.Olmaz İlaç Sine-i Sad Pareme

3.Söyleme Bilmesinler

4.Enginde Yavaş Yavaş

5.Nasıl Geçti Habersiz

6.Kadehinde Zehir olsa

7.Veda Busesi

8.Sevmekten Kim Usanır

9.Aşk Bu Değil Mi

10.Islak Daha Islak Öp Beni

11.Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine

12.Zeytin Gözlüm

13.Kara Bulutları Kaldır Aradan