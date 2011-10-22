Tarkan'ın acı günü

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Hürriyet'in haberine göde, Türk Pop Müziği sanatçısı Tarkan Tevetoğlu, annesi Neşe Tevetoğlu’nun yaklaşık 50 yıllık arkadaşı alzheimer hastası 76 yaşındaki Rukiye Güler’in durumunun ağırlaşması üzerine geçen Salı, annesi, kardeşleri Handan ve Hakan Tevetoğlu ile birlikte Güler’in Ortakent-Yahşi Beldesi’ndeki evine geldi. Fenalaşıp dün hayatını kaybeden Güler için bugün Ortakent Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.Güler yakınlarının gözyaşları arasında öğlen kılınan cenaze namazının ardından, Ortakent Mezarlığı’na götürüldü. Camideki törene katılmayan Süper Star Tarkan, mezarlıkta Güler için dua etti.Güler, toprağa verilirken duygu dolu anlar yaşayan ünlü sanatçı, "Rukiye teyze soyadı gibi hep gülerdi, çok neşeliydi, bizi çocuklarından ayırmazdı. Çok yakın aile dostumuz olduğu için ağırlaştığını duyunca buraya geldik" dedi.





Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu’nun cenazede ayakta durmakta güçlük çektiği ve gözyaşı döktüğü görüldü. Rukiye Güler’in 30 yıllık arkadaşı 60 yaşındaki Alime Kurt, "Rukiye hanımın 20 gündür çocuklarıyla birlikte yanındayız, durumu çok ağırdı, Tarkan’ı ve annesi Neşe’yi çok severdi. Tarkan ve ailesi Rukiye hanım ölmeden önce buraya gelip iki gün dizinin dibinde oturdular" diye konuştu.