Tarkan'dan Zeytinlik Kanunu'na tepki: Rant için ağaçlara kıymayın

Tarkan, zeytinlik ve kıyıların sanayi binalarına açılmasına olanak sağlayan maddeler içeren üretimde reform paketine ilişkin olarak "Rant için zeytin ağaçlarına kıymayın" diyerek tepki gösterdi.

Hükümetin 23 farklı kanunda 76 maddede düzenleme yaptığı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Tasarısı görüşmeleri TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda başladı. Kanunda yapılacak değişiklikle dekar başına en az 15 zeytin ağacının bulunmadığı alanların zeytinlik olarak kabul edilmeyeceği açıklanmıştı.

Twitter hesbaından duruma tepki gösteren Tarkan, "Bir ülkenin en büyük nimeti, değeri onun doğasıdır. Zeytin ağaçları Anadolu’nun hazinesidir belleğidir. Rant için zeytin ağaçlarına kıymayın”, diye yazdı. Bir de zeytinlik fotoğrafı paylaşan Tarkan, #ZeytinAğacınaSadakat etiketini kullandı.