Tarkan'dan yeni albüm müjdesi

Megastar Tarkan, Expo 2016 Antalya sergi alanında hayranlarıyla buluştu. Megastar yeni albümünün kısa zaman içinde satışa çıkacağını kaydetti.

Milliyet'te yer alan habere göre, Kır Bahçesi aktivite alanında kurulan dev sahnede sahneye çıkan ünlü şarkıcıyı dinlemek isteyen Antalyalılar, saatler öncesinden konser alanına akın etti. 15 bin biletin satıldığı konser öncesi Expo alanı çevresinde ve konser alanı girişinde geniş güvenlik önlemi alındı. İki farklı aramadan geçen Antalyalılar konser alanına ulaşabildi.

Özel ışık ve lazer gösterilerine uygun hazırlanan dev sahnede şarkılarını seslendiren Tarkan, konserine 'Acımayacak' adlı şarkısıyla başladı. Ünlü sanatçı, gazetecilere görüntü almaları için iki şarkılık izin verdi. Konsere 'Sevdanın Son Vuruşu' adlı şarkısıyla devam eden Tarkan, dansıyla da büyüledi.

Müziği, şarkıları ve sahne şovlarıyla olduğu kadar kendisine özgü dansıyla hayranlarını coşturan Tarkan, sık sık sahnenin önüne gelerek ön sıralardakilerle selamlaştı. Kimi zaman hareketli, kimi zaman slov şarkılar seslendiren Tarkan’ı cep telefonlarıyla görüntülemek isteyenler görsel şölen oluşturdu.

Üzerinde simli siyah gömleği, siyah pantolonu ve kirli sakalı ile dikkat çeken Tarkan, “Çok sıcak. Bol bol su için. Çok terliyoruz ve hep birlikte eğleniyoruz. Buradan yeni pop albümümün müjdesini vermeden geçemeyeceğim. Bir anda karşınıza çıkabilir. 2 yıldır arkadaşlarımla çalışıyorum. Umut ediyorum ki yeni albümü çok beğeneceksiniz” dedi.

Tarkan, yeni albümünün kısa zaman içinde satışa çıkacağını kaydetti.