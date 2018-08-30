Tarkan'dan tarifesine dolar ayarı

Ünlü şarkıcı Tarkan, doların Türk Lirası karşısında rekor değer kazanmasının ardından tarifesinde değişikliğe gitti. Ünlü sanatçı, yurt içi konserlerinde Türk Lirası ile ödeme alacak.
Habertürk’ten Bülent İpek'in haberine göre ünlü şarkıcı Tarkan, dolar üzerinden istediği konser ücretini kur piyasasındaki oynaklığa daha fazla direnmeyerek TL’ye çevirdi.
Dolar kurunun değişkenliğinden yakınan organizatörlerin ise Tarkan’ın ‘TL’ye geçme’ kararını memnuniyetle karşıladığı öğrenildi.
Tarkan, yurt içi konserlerinden yaklaşık 200 bin dolar, yurt dışından 400 bin dolar istiyordu.