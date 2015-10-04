Tarkan'dan Meryem Uzerli'ye konser daveti

Tarkan, "En büyük 3 hayalimden biri Tarkan ile tanışmak" diyen oyuncu Meryem Uzerli’yi yakında İstanbul Açıkhava'da vereceği konserine davet etti. Tarkan davet ile de yetinmeyim, Uzerli’yi konserin ardından kulise çağırdı.

"O günü iple çekiyorum"

Meryem Uzerli’nin davetin ardından "O günü iple çekiyorum. Şimdiden heyecanlanmaya başladım"dediği iddia edildi.

‘Üç büyük hayalim var’

Meryem Uzerli, röportajında şu açıklamayı yapmıştı:

"Üç büyük hayalim var. İlki Tarkan'la tanışmak, diğeri bir Walt Disney animasyonunda Kayıp Balık Nemo gibi bir karakteri seslendirmek ve kendime ait maskara markamı piyasaya sürmek.

Almanya 'da Tarkan başka bir şey. Benim genç kızlığım onun şarkılarını dinleyerek geçti ve spiritüel biri olduğunu düşünüyorum. Çok seviyorum Tarkan'ı. Bir klibinde oynamayı çok isterdim."