T24 LogoT24 Logo
Magazin

Tarkan'dan Meryem Uzerli'ye konser daveti

Oyuncu Meryem Uzerli, "En büyük 3 hayalimden biri Tarkan ile tanışmak ve onun klibinde oynamak" demişti

04 Ekim 2015 19:13

Tarkan, "En büyük 3 hayalimden biri Tarkan ile tanışmak" diyen oyuncu Meryem Uzerli’yi yakında İstanbul Açıkhava'da vereceği konserine davet etti. Tarkan davet ile de yetinmeyim, Uzerli’yi konserin ardından kulise çağırdı.

 

"O günü iple çekiyorum"

 

Meryem Uzerli’nin davetin ardından "O günü iple çekiyorum. Şimdiden heyecanlanmaya başladım"dediği iddia edildi.

 

‘Üç büyük hayalim var’

 

Meryem Uzerli, röportajında şu açıklamayı yapmıştı:

"Üç büyük hayalim var. İlki Tarkan'la tanışmak, diğeri bir Walt Disney animasyonunda Kayıp Balık Nemo gibi bir karakteri seslendirmek ve kendime ait maskara markamı piyasaya sürmek.

Almanya 'da Tarkan başka bir şey. Benim genç kızlığım onun şarkılarını dinleyerek geçti ve spiritüel biri olduğunu düşünüyorum. Çok seviyorum Tarkan'ı. Bir klibinde oynamayı çok isterdim."

 

ETİKETLER

TarkanMeryem Uzerlikonserklipaçıkhava

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24