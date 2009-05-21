Tarkan'dan Hasankeyf'e imzalı destek

Doğa Derneği ve Atlas Dergisi tarafından Hasankeyf için başlatılan uluslararası imza kampanyasına sanatçı Tarkan da imzasıyla destek verdi.



Doğa Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, Tarkan'ın, Hasankeyf'in de içinde bulunduğu Dicle Vadisi'nin "UNESCO Dünya Miras Alanı" olarak ilan edilmesi için başlatılan kampanyaya destek verdiği belirtilerek, sanatçının, Hasankeyf'in gelecek nesiller için yaşamasının insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu ifade ettiği kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarkan, Hasankeyf ve Dicle Vadisi'ni olduğu gibi koruyarak Türkiye'nin kalkınması için daha iyi ve daha fazla seçenekler yaratılabileceğini vurguladı. Tarkan, şunları kaydetti:



"Umuyorum ki Almanya, Avusturya ve İsviçre, bu projeden tamamen vazgeçecek ve başta Türkiye olmak üzere tüm dünya Hasankeyf'e sahip çıkacak. Biz bu kampanya ile Sayın Erdoğan'dan, Hasankeyf ve Dicle Vadisi'ni UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak koruma altına almasını ve Ilısu Barajı'nı durdurmasını talep ediyoruz."



Açıklamada, Dicle Vadisi'nde yer alan tarihi kent Hasankeyf'in, en azından 10 bin yıllık geçmişi ve küresel ölçekte nesli tehlike altındaki canlı türleri ile UNESCO'nun 10 dünya mirası kriterinden 9'unu karşıladığı, 20 farklı kültürün izini barındıran Hasankeyf'in insanlığın en eski kentlerinden biri olduğu kaydedildi.



Tarkan'ın da imzaladığı dilekçenin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Almanya, Avusturya ve İsviçre başbakanlarına iletileceğibildirildi.

