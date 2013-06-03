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Tarkan'dan Gezi direnişine destek

Sanatçı Tarkan Gezi Parkı eylemine destek için konserini iptal ettiğini duyurdu

03 Haziran 2013 19:06

Taksim Gezi Parkı'nda 7. günene giren protestolarını  desteklediğini ifade eden sanatçı Tarkan, eylemlere destek için konserini erteledi.

Tarkan 5 Haziran’da İzmir Arena’da gerçekleştirileceği ve tüm geliri Seferihisar Doğa Okulu’na vakfedilecek konser ileri bir tarihe aldı.

Konu hakkında açıklama yapan Tarkan, şunları söyledi:

“Yedi yıldır Doğa Derneği ile birlikte Anadolu’nun dört bir yanında doğanın korunması için mücadele ediyoruz. “Doğa Sensin!” konseri, benim için bu mücadelenin dönüm noktalarından. Ne var ki, doğanın, toplumun ve insanın haklarının bir bütün olarak sorgulandığı sıra dışı bir dönem yaşıyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi, bu direnişin yanındayım. Barışçıl duygular ve yapıcı adımlarla. Böyle hassas zamanlarda, kendiliğinden gelişen bu hareketin bütününü desteklemenin ve birbirimize kenetlenmenin tekil projelerden çok daha önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, “Doğa sensin!” konserimi başka bir tarihe ertelemeye karar verdik. Aynı şey, takibinde gerçekleşecek Ankara konserim için de geçerli.”

 

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