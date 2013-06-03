Bakan Avcı: Gezi Parkı'yla 5 günde muhalefetin yapamadığını başardık

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Gezi Parkı olaylarının normal koşullarda bir araya gelmeyecek insanları buluşturduğunu söyledi ve özeleştiri yaptı. Bakan Avcı "Muhalefetin senelerce uğraşsa da başaramayacağı bir şeyi 5 günde başardık" dedi.



Avcı, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlediği toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı illerde protesto gösterileri gerçekleştirildiğini hatırlattı.

"Muhalefetin senelerce uğraşsa da başaramayacağı bir şeyi 5 günde başardık" diyen Avcı, "Normal koşullarda bir araya gelmesi düşünülemeyecek birbirinden çok farklı kesimleri, grupları, fraksiyonları toz duman içerisinde birbirleriyle buluşturduk. Yalnız bu gösterilere katılan özellikle gençlere şunu da söyleme ihtiyacı duyuyorum: Bu toz duman dağıldıktan sonra, yanlarında yürüyen bazılarının kimler olduğunu gördüklerinde çok şaşırabilirler. Çünkü medyadan da takip ettiğimiz kadarıyla ve gelen bilgilere göre, birbiriyle imtizaç etmesi, birlikte davranması, birbirleriyle aynı yoldan yürümesi düşünülemeyecek olan farklı kesimlerin bir araya geldiği bir süreç... Yani bu gaz bulutları dağıldığı zaman, koltuğunun altında Orhan Pamuk'un kitabını taşıyan, Açık Radyo dinleyicileri, yanlarında koltuğunun altında ulusal gazeteler taşıyan beyaz bereli çocukları görürlerse hiç şaşırmasınlar" dedi.



'Biz bu demokratik terbiyeyi yavaş yavaş öğreniyoruz'



Protestocuların, Taksim'de gerçekten neler yapılmak istendiği ve neyi protesto ettikleri konusunda kafalarının çok net olmadığını belirten Avcı, bunda kendilerinin, sorunları yeterince net, açık, ayrıntılı bir biçimde kamuoyuyla paylaşamamalarının da rolü olabileceğini anlattı.

Avcı, özellikle Taksim Gezi Parkı'nda yapılması düşünülen düzenleme ile protestocuların gündeme getirdiği projenin aynı şeyler olmadığını vurguladı.

Bunun hem İçişleri Bakanı Muammer Güler hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından açıklanmasına rağmen hala kamuoyunun, özellikle gösterilere katılanların, bu konuyu pek doğru algılamadığını dile getiren Avcı, "Bu tür sosyal olayları tek bir nedenle izah etmek de doğru olmaz. Şüphesiz birbirinden çok farklı nedenlere dayalı birikmiş tepkilerin de ifadesi olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Tepkileri, tek başlık altında ve tek nedene bağlı, çok homojen, kendi içinde tutarlı bir muhalefet tepkisi olarak görmemek gerektiğine dikkati çeken Avcı, protestocuların talep, bahane ve gerekçelerinin ne olduğunun soğukkanlılıkla değerlendirilmeye ve ona göre önlemler alınmaya çalışıldığını söyledi.

Avcı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının değerlendirmelerinin sürdüğünü kaydederek, şöyle konuştu: "Demokrasilerin içinde bunlar da vardır. Yeter ki konuyla ilgisi olmayan masum insanların canına, malına, huzuruna, güvenliğine bir tehdit oluşturmasın. Onun dışında gayet tabii insanlar, onaylamadıkları tutumları, siyasetleri eleştirme, farklı öneriler getirme hakkına sahiptir. Bunu tek tek yapabilecekleri gibi topluca da yapabilirler ama usulü dairesinde ve dediğim gibi aynı görüşte olmayan çoğunluğun veya azınlığın, aynı görüşte olmayan insanların huzuruna, güvenliğine tehdit oluşturmayacak biçimde yapmaları gerekir. Biz bu demokratik terbiyeyi yavaş yavaş öğreniyoruz. Arada biraz kırarak, dökerek de öğrendiğimiz söylenebilir ama inşallah daha düzgün yollardan, daha makul uslüplarla karşılıklı birbirimizi dinlemenin ve çözüm üretmenin en salim yol olduğunu biz de öğreneceğiz."

Gençlere "sosyal medya" uyarısı Nabi Avcı, gençleri, sosyal medya konusunda uyarmak istediğini dile getirdi.

Kitlesel olaylarda deformasyon ve dezenformasyonun çok yaygın olarak devreye girdiğini anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Bu gösterilerin birçoğunda, o gösteriye katılan ve masum çevreci talepleri olan insanlar, çok farklı niyet ve amaçlarla gösteriye katılan başkalarının da olduğunu göreceklerdir. Sadece meydanlarda değil, sosyal medyada da, paylaşım ortamlarında bunu görüyoruz. Dolayısıyla abartılı, insanları galeyana getirecek uydurma haberler ve provokatif söylemler, kışkırtıcı söylemler konusunda dikkatli olmak gerekir. Sosyal medyanın doğasında bu var zaten. Bizim görevimiz, dezenformasyonu, provokatif söylemleri elimizden geldiği kadar doğru söylemlerle aşmaya çalışmak olmalıdır."

Avcı, daha sonra Eskişehir ilçelerinden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, AKP Eskişehir milletvekilleri Salih Koca, Ülker Can, Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı, Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da katıldı.