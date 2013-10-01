Tarkan'dan Terim'in gönderilmesine yorum: Bana göre böylesi daha doğru oldu

Ünlü sanatçı Tarkan, Atatürk Havaalanı'nda Fatih Terim'in Galatsararay'dan gönderilmesinden, son günlerde spor dünyasında yaşanan olaylarla ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine, "Fatih Terim'in hem Milli Takım'ı hem de Galatasaray'ı aynı anda çalıştırması çok zor bir durum olurdu. Bana göre böylesi daha doğru oldu" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Tarkan, şike, sahadaki olaylar ve doping yüzünden spordan soğuduğunu söyledi. Tarkan rahatsızlığını şu ifadelerle dile getirdi:

'Taraftarların yaptıkları olaylar çok kötü bir manzara çıkardı. Bu olaylar Avrupa'da imajımızı çok kötü etkiliyor. Yaşananlar ülkemize zarar veriyor."

Fenerbahçe heyecanlandırmıyor

Zaten biz futbol konuşamıyoruz. Şike olayları, taraftar olayları hep gündemde. Yaşananlardan sonra artık sadece Milli Takım'ın maçlarında heyecanlanıyorum...

Sporun her dalında doping çıktı

Sporun neredeyse her dalında doping çıktı. Bu şekilde olimpiyatları alamamamız doğal! Kırkpınar'da bile doping çıktı. Olimpiyatlar için bu sorunları aşmamız gerekiyor.

Bence doğrusu buydu

Fatih Terim'in hem Milli Takım'ı hem de Galatasaray'ı aynı anda çalıştırması çok zor bir durum olurdu. Bana göre böylesi daha doğru oldu...'