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Kültür-Sanat

Tarkan'dan Darüşşafaka yararına konser

Konserden elde edilecek gelirle, Darüşşafaka'da bir sanat merkezi oluşturulacak

10 Ocak 2017 22:14

Tarkan, 1863'ten bu yana 'eğitimde fırsat eşitliği' misyonu doğrultusunda annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencileri yatılı olarak ve tam burslu eğitimle geleceğe hazırlayan Darüşşafaka yararına konser verecek.

Konserden elde edilecek gelirle Türkiye'nin 70 ilinden 1.000'e yakın annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencinin eğitim gördüğü Darüşşafaka'da bir sanat merkezi oluşturulacak.

Her öğrencinin 5. sınıftan itibaren bir enstrüman eğitimi aldığı Darüşşafaka'da açılacak 'Darüşşafaka Sanat Merkezi' bu eğitimin niteliğini daha da artıracak.

Tarkan, Darüşşafakalı öğrencilerin en fazla istediği bu hayali gerçekleştirmek için 18 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 21.00'de Volkswagen Arena'da sahne alacak.

Tarkan, uzun süredir üzerinde çalıştığı pop albümünün, stüdyoda çekilen videosunu Instagram’da paylaşmıştı:

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