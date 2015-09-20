Tarkan'dan CHP adayı dayısına destek konseri

Ünlü sanatçı Tarkan, Rize'den CHP milletvekili adayı olan dayısına konser vererek destek olacağını açıkladı.

CHP, Rize’de 7 Haziran’da aday gösterdiği üç kişilik milletvekili aday listesini değiştirdi. Tarkan’ın dayısı olan eski Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Köymen liste dışı kalan Kemal Bıyık’ın yerine aday gösterildi. Tarkan’dan da dayısına destek konseri sözü geldi.

'Dayıma destek olacağım'

Milliyet'ten Necdet Tuzcu'nun haberine göre, İkizdereli olduğu bilinen Tarkan, “Dayıma konserlerle destek olacağım” dedi. Ünlü sanatçının MHP İstanbul adayı olan kuzeni Arif Tevetoğlu için de konser verip vermeyeceği merak konusu oldu. İstanbul 1. Bölge 15. sıradan aday gösterilen Arif Tevetoğlu daha önce de MHP’den İstanbul Maltepe Belediye Başkan adayı olmuş ancak seçilememişti.