Tarkan'dan çevreci klip

İşte Tarkan'ın Uyan şarkısı

Tarkan’ın doğanın yok oluşuna dikkat çekmek için ürettiği, Orhan Gencebay’ın sazı ve sesiyle destek verdiği “Uyan” adlı şarkının videoklibi ilk kez dün saat 19.00’da NTV haberlerinde yayınlandı. Tarkan ve Doğa Derneği Genel Müdürü Güven Eken'in, canlı yayın konuğu olduğu programda sanatçı şarkının doğuş hikayesini anlattı.Eken'in kendisine yaptığı ziyaretten çok etkilendiğini belirten Tarkan, "Doğanın yardıma ihtiyacı vardı" dedi. Şarkıya, sazı ve sesisle destek veren Orhan Gencebay da telefon bağlantısıyla katıldığı programda böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Dünyanın ilk iklim nötr dondurması Ben&Jerry’s’in ortaklığı ile Doğa Derneği’nin koruma çalışmaları yürüttüğü Gediz Deltası’nda çekilen videoklip, insanların birlikte hareket etmesi halinde doğadaki yok oluşun önüne geçilebileceğine dikkat çekiyor.