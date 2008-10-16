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Yaşam

Tarkan'dan çevreci klip

Tarkan'ın Doğa Derneği'ne destek vermek için bestelediği “Uyan” adlı şarkısının videoklibi Tempo24'de.

16 Ekim 2008 03:00

İşte Tarkan'ın Uyan şarkısı


Tarkan’ın doğanın yok oluşuna dikkat çekmek için ürettiği, Orhan Gencebay’ın sazı ve sesiyle destek verdiği “Uyan” adlı şarkının videoklibi ilk kez dün saat 19.00’da NTV haberlerinde yayınlandı. Tarkan ve Doğa Derneği Genel Müdürü Güven Eken'in, canlı yayın konuğu olduğu programda sanatçı şarkının doğuş hikayesini anlattı.

Eken'in kendisine yaptığı ziyaretten çok etkilendiğini belirten Tarkan, "Doğanın yardıma ihtiyacı vardı" dedi.  Şarkıya, sazı ve sesisle  destek veren Orhan Gencebay da telefon bağlantısıyla katıldığı programda böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Dünyanın ilk iklim nötr dondurması Ben&Jerry’s’in ortaklığı ile Doğa Derneği’nin koruma çalışmaları yürüttüğü Gediz Deltası’nda çekilen videoklip, insanların birlikte hareket etmesi halinde doğadaki yok oluşun önüne geçilebileceğine dikkat çekiyor.

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