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Tarkan’dan Cem Yılmaz’a 'kuzu kuzu' yanıtı

Cem Yılmaz, yeni filmi Arif V 216'da Tarkan'ın "Kuzu Kuzu" adlı şarkısını seslendirdi

15 Kasım 2017 16:08

Megastar Tarkan, "Kuzu Kuzu" adlı şarkısını yeni filmi Arif V 216'da "Arif Işık" karakteriyle seslendiren komedyen Cem Yılmaz’ı kutlayarak başarılar diledi. 

Komedyen Cem Yılmaz’ın merakla beklenen yeni sinema filmi Arif V 216’dan ilk görüntüler geldi. Filmde megastar Tarkan’ın "Kuzu Kuzu" adlı parçasının Cem Yılmaz’ın canlandırdığı "Arif Işık" tarafından seslendirildiği görülüyor.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından yorum yapan Tarkan, "Yolun açık olsun ArifV216... Sevgili Cem Yılmaz ve emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyor, bol şans ve başarılar diliyorum" paylaşımında bulundu.

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