Tarkan'dan Burdur Gölü için çağrı: Ümit var!

T24 -

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta kendisi için açılan 'Tarkan online' sayfasından sevenlerine seslenen Megastar, son 35 yılda üçte biri kuruyan ve su seviyesi 12 metre 25 santim düşen Burdur Gölü için destek istedi. “Akşehir Gölü, Tuz Gölü ve birçok gölün daha kurumasına, gözümüzün önünde yok olup gitmesine seyirci kalındı." diyen Tarkan, Burdur Gölü'nün de aynı sonucun eşiğinde olduğuna dikkat çekti. Burdur Gölü için hala bir ümit olduğunu belirten Tarkan, "Bunu hep birlikte başarabiliriz. Yeter ki isteyelim.” dedi.Burdur Gölü’nün kurumaması için harekete geçen Doğa Derneği, ‘Göl Yoksa Burdur da Yok’ kampanyası başlattı. Kampanya adında bir kitapçık yayımlayan dernek, gölde yaşanan tehlike sürecine dikkat çekti. Derneğin yayımladığı verilere göre, eğer müdahale edilmezse Burdur Gölü’nün büyük bir kısmı 2040 yılında kurumuş olacak. Derneğin göl için hazırladığı raporda; gölü besleyen akarsulardaki suyun barajlarda tutulması ve yer altı sularının sondaj kuyularıyla aşırı miktarda çekilmesinin, gölün sonunu hazırladığına yer verildi.