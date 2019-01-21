Tarkan'dan boşanma açıklaması

Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ile evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları iddialarının ardından açıklama yaptı. Tarkan iddiaları yalanlayarak, "Mutluyuz. Sorunumuz yok" dedi.

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu'nun bir süredir arasının bozuk olduğu ve geçen hafta kavga ettikleri öne sürülmüştü.

İddialara göre Tarkan'ın bir süreliğine evi de terk ettiği iddia edilmişti.

Gelişmelerin ardından açıklama yapan Tarkan, "Kızımızla birlikte Almanya'daki evimizdeyiz, çok mutluyuz. Ailemiz de yanımızda. Sorunumuz yok" diye konuştu.

Çiftin yılbaşından hemen sonra Almanya-Köln'deki evlerine gittikleri, şubat sonunda İstanbul'a dönecekleri bildirildi.

Tarkan eşinin isteği üzerine geçen yıl bu kasabadan 3.5 milyon TL'ye ev almıştı.

46 yaşındaki sanatçı ile Pınar Tevetoğlu 29 Nisan 2016'da sade bir törenle evlenmişti.

İkili 6 önce kızları Liya'yı kucaklarına almış ve Tarkan ilk kez babalık heyecanıyaşamıştı.