Tarkan'dan Bakan'a: HES için şarkı komik olur

T24 - “HES projelerini anlatmak için ondan şarkı isteyeceğiz” diyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na yanıt veren sanatçı Tarkan, “HES’lere karşı çıkan birinin şarkı yapması ironiden öte komik olur” dedi.



Karadeniz’e yeni hidroelektrik santralleri yapılmasına karşı çıktığı için Tarkan’a “Sen kendi işine bak” diye tepki gösteren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, taktik değiştirdi. Ama “Tarkan’dan Solaklı Vadisi için bir şarkı yapmasını ve HES’leri anlatma kampanyamıza katılmasını isteriz” diyen Eroğlu, beklediği yanıtı alamadı.



Hürriyet'te yer alan habere göre Tarkan, “HES’lerle ilgili şarkı yapacak mısın?” sorusu karşısında önce kahkaha attı, sonra “Benden böyle bir şeyin gerçekten istenmiş olabileceğine inanamam” dedi.



Bakan Eroğlu’nun sözlerine karşılık ise şu yorumda bulundu:



“HES’lere karşı çıkan birinin HES’lerle ilgili şarkı yapması ironiden öte komik olur!”



