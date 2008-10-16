Tarkan'dan "Doğa"ya destek

Doğa Derneği Genel Müdürü Güven Eken, ''Tarkan ve Orhan Gencebay'ın Doğa Derneği'nin çatısı altında bir araya gelmesi, doğa hareketinin gelişimini daha da hızlandıracak'' dedi.

Genel Müdür Eken, Tarkan'ın Doğa Derneği'nin yürüttüğü mücadeleye destek için bestelediği ''Uyan'' adlı şarkıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, doğanın korunmasına yönelik çalışmalara ünlü sanatçıların da destek verdiğini söyledi.



Orhan Gencebay eşlik etti



Eken, pop müzik sanatçısı Tarkan'ın, Doğa Derneği'nin yürüttüğü mücadeleye destek vermek için söz ve müziğini hazırladığı ''Uyan'' adlı esere, hazırlanması aşamasında Orhan Gencebay'ın sazı ve sesiyle eşlik ettiğini hatırlattı. Stüdyo çalışmaları tamamlanan şarkının Eylül ayında Doğa Derneği'nin yayımlayacağı Doğa Dergisi'nin ilk sayısıyla CD olarak kamuoyuna sunulacağını belirten Eken, şöyle konuştu:

''Doğa Derneği'ne destek vermek için Uyan adlı şarkıyı üreten Tarkan, şarkının sözleriyle içinde bulunduğumuz tehlikeye dikkat çekiyor ve birlik çağrısı yapıyor. Tarkan'ın bu girişimine sanatçı Orhan Gencebay'ın da destek vermesi bizim açımızdan önemli. Şarkının 'Her şey mümkün inanırsan' dizesini Tarkan ve Orhan Gencebay birlikte tekrar ederek, Doğa Derneği'nin en temel ilkesinin altını çiziyor. Uyan, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu gerçek tehlikenin boyutlarının anlaşılması için belirleyici olacak.''



Doğa hareketinin gelişimini hızlandıracak



Eken, Tarkan ve Orhan Gencebay'ın Doğa Derneği'nin çatısı altında bir araya gelmesinin doğa hareketinin gelişimini daha da hızlandıracağını söyledi. Tarkan'ın daha önce de Doğa Derneği'nin ''Hasankeyf Yok Olmasın'' kampanyasına destek vererek herkesi Türkiye'nin doğasına sahip çıkmaya davet ettiğini anımsatan Eken, ''Uyan, Aşık Veysel'in 'Benim Sadık Yarim Kara Topraktır' adlı eserinin günümüzdeki karşılığıdır. Tuz Gölü'nün, Hasankeyf'in, Allianoi'nin ve yok olan daha nice önemli doğa alanının çağrısı Tarkan'ın Uyan adlı şarkısında ete kemiğe büründü'' dedi. Eken, ''Uyan''ın, içinde bulunduğumuz tehlikenin farkında olmayan birçok insanı doğa için harekete geçireceğine inandığını kaydetti.

