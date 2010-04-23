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Tarkan'a 2 yıl hapis istemi

Ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu’nun, 1 ila 2 yıl hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

23 Nisan 2010 03:00

T24 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına ilişkin yürütülen” soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu’nun, 1 ila 2 yıl hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.



Cumhuriyet Savcısı Emin Ateş Ağaoğlu tarafından iddianame hazırlandı. Tarkan’ın, TCK’nın 191/1-2’nci maddeleri gereğince, “uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından”, 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi istenirken, hakkında yine “uyuşturucu tedavisi görmesi ve denetimli serbestlik uygulanması” da talep edildi. Tarkan’ın işlenen suçlar nedeniyle, 2009 yılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 119. maddesi gereğince, ehliyetine el konulması da istendi. İddianamede ayrıca diğer 16 şüphelinin de 5 ila  23 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle yargılanması isteniyor.

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