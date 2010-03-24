T24 LogoT24 Logo
Magazin

Tarkan yeni aşkını buldu

Megastar, geçen ay ilk albümü ‘Acıkolik’i çıkaran Nil Özalp ile aşk yaşıyor. Gizli aşk, Özalp’in şarkı istemek için sanatçının çiftl

24 Mart 2010 02:00

5Megastar, geçen ay ilk albümü ‘Acıkolik’i çıkaran Nil Özalp ile aşk yaşıyor. Gizli aşk, Özalp’in şarkı istemek için sanatçının çiftlik evine gittiği günlerde doğdu. Beş aydır süren ilişki, sır gibi saklanıyordu.

  Tarkan (38), ‘Acıkolik’ isimli solo albümüyle müzik dünyasına adım atan Nil Özalp (29) ile birlikte. Bir yıl önce  ikilinin aşk yaşadığına dair bir haber çıkmış,  taraflar yalanlamıştı. Özalp, beş ay önce albümü için parça istediği Tarkan’ı sık sık Beykoz Öğümce Köyü’ndeki çiftlik evinde ziyaret etmeye başladı. Bir süre sonra iş arkadaşlığı, aşka dönüştü. 

- Tarkan gözlerden uzak ilişki yaşadığı Nil Özalp’in albümündeki tüm parçaları dinleyip sevgilisini yönlendirdi. Bununla kalmadı, albüme adını veren  ‘Acıkolik’ adlı şarkıyı hediye etti. Gizli aşkı, Tarkan’ın menajeri Uygar Ateş ve en yakın arkadaşlarından başkası bilmiyordu.

- Tarkan gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra annesinin evinde dinlendi. Bu süre içinde sevgililer telefonla görüş-tü. Çift, geçen hafta Beykoz’daki çiftlik evinde birbirine kavuştu.

- Megastar Almanya’dan geldiği ve ‘Kıl Oldum Abi’ adlı albümünü çıkardığı günlerde kendisi gibi gurbetçi olan model Jülyet ile flört ediyordu. Şarkıcı, Jülyet’ten ayrıldıktan sonra gazeteci Elif Dağdeviren’le aşk yaşadı. Mayıs 2008’de altı yıldır birlikte olduğu avukat sevgilisi Bilge Öztürk’ten ayrıldı. Adı 17 yaşındaki İsrailli model Liraz Dror ile anıldı. Milliyet Cadde

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24