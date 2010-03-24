Tarkan yeni aşkını buldu

Megastar, geçen ay ilk albümü ‘Acıkolik’i çıkaran Nil Özalp ile aşk yaşıyor. Gizli aşk, Özalp’in şarkı istemek için sanatçının çiftlik evine gittiği günlerde doğdu. Beş aydır süren ilişki, sır gibi saklanıyordu.

Tarkan (38), ‘Acıkolik’ isimli solo albümüyle müzik dünyasına adım atan Nil Özalp (29) ile birlikte. Bir yıl önce ikilinin aşk yaşadığına dair bir haber çıkmış, taraflar yalanlamıştı. Özalp, beş ay önce albümü için parça istediği Tarkan’ı sık sık Beykoz Öğümce Köyü’ndeki çiftlik evinde ziyaret etmeye başladı. Bir süre sonra iş arkadaşlığı, aşka dönüştü.

- Tarkan gözlerden uzak ilişki yaşadığı Nil Özalp’in albümündeki tüm parçaları dinleyip sevgilisini yönlendirdi. Bununla kalmadı, albüme adını veren ‘Acıkolik’ adlı şarkıyı hediye etti. Gizli aşkı, Tarkan’ın menajeri Uygar Ateş ve en yakın arkadaşlarından başkası bilmiyordu.

- Tarkan gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra annesinin evinde dinlendi. Bu süre içinde sevgililer telefonla görüş-tü. Çift, geçen hafta Beykoz’daki çiftlik evinde birbirine kavuştu.

- Megastar Almanya’dan geldiği ve ‘Kıl Oldum Abi’ adlı albümünü çıkardığı günlerde kendisi gibi gurbetçi olan model Jülyet ile flört ediyordu. Şarkıcı, Jülyet’ten ayrıldıktan sonra gazeteci Elif Dağdeviren’le aşk yaşadı. Mayıs 2008’de altı yıldır birlikte olduğu avukat sevgilisi Bilge Öztürk’ten ayrıldı. Adı 17 yaşındaki İsrailli model Liraz Dror ile anıldı. Milliyet Cadde