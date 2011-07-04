-TARKAN VE MANGA KAYSERİLİLERİ COŞTURDU KAYSERİ (A.A) - 04.07.2011 - 10. Fanta Gençlik Festivali kapsamında Kayseri'de düzenlenen konserde sahne alan Tarkan ve Manga grubu, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sümer Spor Tesislerindeki konserde ilk olarak sahneye çıkan Manga Grubu, eski şarkılarının yanı sıra, gelecek aylarda çıkacak albümünden ''Rezalet'' adlı parçayı da seslendirdi. Manga'nın ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Tarkan, söylediği şarkılar ve danslarıyla hayranlarını coşturdu. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Tarkan'a binlerce hayranı eşlik etti. Tarkan, Kayserililerle hemşehri olduğunu belirterek, annesinin Kayserili olduğunu söyledi. Konseri, yaklaşık 40 bin seyircinin izlediği belirtildi.