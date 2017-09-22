Tarkan ve Kızıl Ordu Korosu aynı sahnede

Orhan SENCER/İSTANBUL, (DHA) DenizBank 20. yılını kutladı. 1997\'den bu yana bankanın bütün sahiplerinin bulunduğu gecede Kızıl Ordu Korosu, Tarkan ve Ajda Pekkan da sahne aldı.

DenizBank’ın 20. kuruluş yıldönümü için Zorlu Center\'da düzenlenen özel etkinliğe iş dünyasının, kültür-sanat ve medya camiasının önde gelen isimleri katıldı. Yaklaşık 2000 davetlinin ağırlandığı gecede, DenizBank’ın 20 yıllık öyküsü ve gelecek planları konuşuldu.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş konuşmasına başlamadan önce Frank Sinatra’nın My Way isimli şarkısını söyledi.

Gecede sahne alan Tarkan, Kızılordu korosu ile \'Dudu dudu\' şarkısını söyledi. Ajda Pekkan da gecede sahne aldı.

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