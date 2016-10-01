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"Tarkan ve eşi akşam yemeğinde kavga etti" iddiası

Ortaköy'deki bir mekana yemek yemeye gelen çiftin tartıştığı öne sürüldü

01 Ekim 2016 15:23

4,5 ay önce evlenen Tarkan ve Pınar Dilek çiftinin Ortaköy'de birlikte çıktıkları akşam yemeğinde herkesin gözü önünde kavga ettikleri ileri sürüldü.

Posta gazetesinin haberine göre, Ortaköy'deki bir mekana yemek yemeye gelen çiftin, masaya ilk geldiklerinde gergin olduğu öne sürüldü. İddiaya göre, Pınar Dilek, Tarkan'ın verdiği yüzüğü kabul etmedi. Tarkan da "Yeri değil" diyerek Dilek'i tersledi. Dilek'in buna cevap olarak "Ne zaman yeri ki" yanıtını verdiği iddia edildi. Bu tartışmanın ardından Tarkan'ın, uzun bir konuşmayla eşini ikna ettiği ileri sürüldü.

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TarkanPınar DilekTarkan ve eşi Pınar Direk çıktıkları akşam yemeğinde kavga etti

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