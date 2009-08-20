Müzik piyasasının son dönemde star çıkaramadığını söyleyen şarkıcı, “Tarkan ve benden sonra popstar çıkmadı” dedi. “Karizma” adlı yeni albümünü kısa süre önce piyasaya süren Mustafa Sandal, Hafta Sonu dergisinin sorularını yanıtladı.



Albümleriniz arasına “Karizma”yı da eklediniz. Bu albümün diğerlerinden farkı nedir?

- “Karizma”, müzik hayatımın en özel çalışmalarından biri oldu. Bir kere baba olarak çıkardığım ilk albüm ve bu anlamda bir milat özelliği taşıyor. Duygu yoğunluğu çok fazla. Şarkı sözlerini yazarken hiç zorlanmadım, su gibi aktı hepsi... Ayrıca “Karizma” ile “Ateş Et ve Unut” adlı şarkılarda yeni bir sound denedik. Bojan Dugic’le birlikte güzel bir çalışmaya imza attık. Bir de slow şarkıların çoğu, büyük ilgi gördü. Özellikle “Adı İntikamdı” birçok şarkıyı geçerek ön plana çıktı. Yazın ortasında slow bir şarkının patlaması da bana çok ilginç ve hoş geldi.

Eşiniz de bir şarkıda size vokal yapıyor. “Karizma” için ilk aile albümünüz de diyebilir miyiz?



- Emina Hanım, biz stüdyoda çalışırken bize dürüm getirmişti. Biz yemeğimizi yerken “Adı İntikamdı” şarkısını duydu, “Aa, ne güzel nakaratı var, ben de söylemek istiyorum” dedi ve vokal yaptı. Çok beğendik, öyle kaldı. Evet, Yaman’ın kahkahası ve eşimin vokaline, onların bana kattıkları manevi yoğunluğu da eklersek, bu benim ilk aile albümüm oldu.



İnsanlar yurtdışına çıktığı zaman duydukları iki isim var; Mustafa Sandal ve Tarkan. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?



- Tarkan ve benden sonra popstar çıkmadı. Bu beni mutlu etse de bir müzisyen olarak çok rahatsız ediyor. Neden daha çok sanatçımız tanınmıyor? Bu soruyu sormamız lazım kendimize. Belki de cesaret eksikliği var bilemem ama MP3 kabusu yüzünden onlarca gencin emekleri ziyan oluyor. Bu da şevklerinin kırılmasına neden oluyor. Dolayısıyla yeni bir popstar çıkmıyor.



Bir röportajınızda Türkçe şarkılarla Avrupa’ya açılmak istediğinizi söylemişsiniz. Avrupa gerekli mi? Gerekliyse Amerika’ya neden ‘hayır’?

- “Aya Benzer”, Avrupa listelerinde top 3’e girdi. “İsyankar”, haftalarca en çok satanlar listesinde ve MTV’de 1 numara oldu. Hatta bana bir Altın Plak kazandırdı. Ben tüm bunları Türkçe şarkı söyleyerek yaptım. Önemli olan kaliteli şarkılar yapmak. O zaman başarı da beraberinde geliyor zaten.



Herkes sizi kıpır kıpır, sürekli gülen biri olarak biliyor. Peki Mustafa Sandal’ın hiç sıkıntısı yok mu?



- Çook! (Gülüyor) Evet, sahnede yerimde duramıyorum ama günlük hayatta da öyle hoplayıp zıplamıyorum tabii. Her insan gibi benim de sıkıntılarım oluyor. Beni evde görseniz, çok şaşırırsınız. Ya elinde bir kitapla saatlerce yerinden kalkmayan ya da laptop’uyla harıl harıl bir şeyler araştıran sessiz bir adama rastlayabilirsiniz.