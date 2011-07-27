-TARKAN TEKİRDAĞLILARLA BULUŞTU TEKİRDAĞ (A.A) - 26.07.2011 - Tarkan ve Manga grubu, Fanta Gençlik Festivali kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu. Sahil dolgu sahada düzenlenen konserde, ilk olarak sahneye çıkan Manga, hareketli parçalarıyla konuklara keyifli dakikalar yaşattı. Eski şarkılarının yanı sıra yeni çıkacak albümünden ''Rezalet'' isimli şarkısını seslendiren Manga, konser sonunda sevenlerine baget dağıttı. Manga'nın ardından sahneye çıkan Tarkan, şarkıları ve danslarıyla hayranlarını coşturdu. Eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuvarıyla performans sergileyen Tarkan, yoğun ilgiden dolayı sevenlerine teşekkür etti.