Tarkan şov programlarına çıkmıyor

Tarkan, “Benim işim şarkı söylemek” diyor ve şov programlarına çıkmıyor. Tarkan, 1994’te canlı yayında “Çişim var” dediği için büyük tepki toplamıştı. Tarkan, şimdi “Ağzımdan yanlış bir şey çıkar” diye “Beyaz Show” ile “Var mısın Yok musun?”a çıkmıyor.



“Türkiye’de çıkılacak şov programı yok” diyerek tartışma yaratan Tarkan, uzun süredir kendisini şov programında ağırlamak isteyen, hatta bununla ilgili bir internet sitesi bile açan Beyazıt Öztürk ile “Var mısın Yok Musun?” yarışmasına katılmasını isteyen Acun Ilıcalı’nın teklifini kabul etmeyi düşünmediğini açıkladı. “Ben yapı olarak utangacım” diyen Tarkan, “Ayrıca ağzımdan yanlış bir şey çıkar diye de çekiniyorum” diye ekledi.



BU da akıllara hemen 1994’te Tarkan’ın başrolünü oynadığı bir canlı yayın gafını akla getirdi. Tarkan, popstar olma yolunda hızla ilerlediği günlerde bir ödül töreninde Savaş Ay’la konuşurken “Çişim geldi” deyip canlı yayını terk etmişti. O zaman büyük tepki toplayan Tarkan’ın sütten ağzı yanmış olacak ki, “Benim işim şarkı söylemek” deyip şov programlarına katılmamayı tercih ediyor.

