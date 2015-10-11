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Tarkan: Siyasiler, paramparça ettikleri bu güzel ülkenin insanları için acilen bir araya gelmeli

"Kendime gelemiyorum. İçimin yangınını söndüremiyorum"

11 Ekim 2015 20:23

Ünlü şarkıcı Tarkan, Ankara Tren Garı kavşağında meydana gelen terör saldırısını lanetledi. Üzüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Tarkan şunları söyledi;

"Büyük üzüntü içindeyim. Kendime gelemiyorum. İçimin yangınını söndüremiyorum, acımı dindiremiyorum. Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Siyasi partilerin liderleri şahsi çıkarlarını bir kenara bırakmalılar ve acilen bir araya gelmeliler. Paramparça ettikleri, kutuplaştırdıkları bu güzel ülkenin insanlarına 'Bir' olduğumuzu hatırlatarak örnek teşkil etmeliler ve Türkiye'yi bu karanlık günlerinden kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmalılar. Çünkü bu gidişata dayanacak gücümüz, sabrımız ve tahammülümüz kalmadı artık."

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