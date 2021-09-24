Tarkan, sildiği fotoğrafla ilgili açıklama yaptı: Hangi akla hizmet öyle bir şey yaptım bilmiyorum

Şarkıcı Tarkan, sosyal medya üzerinden daha önce paylaşıp sildiği yarı çıplak fotoğrafla ilgili açıklama yaptı. Tarkan, "Hangi akla hizmet öyle bir şey yaptım hala bilmiyorum ama sanırım uzun uçak yolculuğu, uykusuzluk gibi faktörler aklımı başımdan almıştı" dedi.

Tarkan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bir 'iyi geceler' tbt’si de iyi gider şimdi dedim.

Birkaç yıl önce New York konseri için gittiğim Amerika’dan yarı çıplak bir fotoğraf paylaşıp, paylaştığım gecenin sabahında 'Eyvaaaah ne yaptım ben?' deyip hemen sildiğim bir fotoğraf vardı ya...

İşte şimdi paylaştığım bu fotoğraf o aynı geceden tam üstümü çıkarmadan önceki andan.

Keşke bu anda kalsaydım.

Hangi akla hizmet öyle bir şey yaptım hala bilmiyorum ama sanırım uzun uçak yolculuğu, uykusuzluk, jet lag v.b. faktörler aklımı başımdan almıştı"