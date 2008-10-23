Tarkan sağolsun, Gediz’i tartışıyoruz

Ege Üniversitesi Çevre Uygulama ve araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ümit Erdem, “Gediz’in ölüm kustuğuna” dikkat çekerken Manisa Valisi ve Gediz Havzası İlleri Çere Koruma Hizmet Birliği Başkanı Celalettin Güvenç, kurtarma planının hazır olduğunu söyledi.Havzadaki kirlilik konusunu yeniden gündeme getirmek için Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile görüştüğünü kaydeden Güvenç, “Gediz Havzasın’daki kirlilik sorununun çözümü için çok ciddi bir finans kaynağı gerektirmektedir. Bunun arayışı içindeyiz” dedi.Sorunun, köyler hariç 100’ün üzerinde il, ilçe ve beldeye arıtma tesisi yapılmasıyla çözülebileceğini belirten Güvenç, “Arıtma tesisi olmayan sanayi kuruluşlarının da bu tesislere kavuşturulması, onların da mevcutları sağlıklı olarak çalıştırılması gerekiyor Ancak bu konuda bazı tereddütler var” dedi.Prof. Dr. Ümit erdem ise mevcut çalışmaların Gediz’i kurtarmaya yetmeyeceğini halkın çalışmaları sahiplenmediğini öne sürdü. Gediz Nehri’nin Kütahya’dan çıktığını ve Uşak’ta organize sanayiden itibaren kirlenmeye başladığını belirten Erdem, “Sağlıklı bir kanalizasyon sitemi oluşturulmalı v Gediz’e hiçbir şey gönderilmemeli. Dünyada bunun örnekleri var ve Frankfurt, San Fransisco bunu yaptı. Biz neden yapmıyoruz? Herkes bu soruyu kendisine sormalı ve mantıklı olara cevaplamalı” dedi.Havzayı kurtarmak için yapılan toplantılara üniversitelerin davet edilmediğini söyleyen Erdem, “Yapılan toplantılara bu işin uzmanı olan ve yıllarını bu alana adayan bilim adamları davet edilmiyor. Gediz için artık konuşmak yerine proje ve acil uygulama gerekir. Bu konuda yeterince zaman kaybedildi” diye konuştu.