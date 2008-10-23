T24 LogoT24 Logo
Çevre

Tarkan sağolsun, Gediz’i tartışıyoruz

Tarkan’ın yeni klibi, Gediz Nehri’nin kirliliğine dair tartışmaları gündeme getirdi.

23 Ekim 2008 03:00

Pop yıldızı Tarkan’ın Orhan Gencebay’la birlikte Uyan şarkısına Gediz Havzası’nda klip çekmesi nehrin kirliliğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Akademik çevreler sürece dahil edilmemekten, yetkililer ise kaynak yetersizliğinden şikâyetçi.

Ege Üniversitesi Çevre Uygulama ve araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ümit Erdem, “Gediz’in ölüm kustuğuna” dikkat çekerken Manisa Valisi ve Gediz Havzası İlleri Çere Koruma Hizmet Birliği Başkanı Celalettin Güvenç, kurtarma planının hazır olduğunu söyledi.

Ciddi finans gerekiyor

Havzadaki kirlilik konusunu yeniden gündeme getirmek için Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile görüştüğünü kaydeden Güvenç, “Gediz Havzasın’daki kirlilik sorununun çözümü için çok ciddi bir finans kaynağı gerektirmektedir. Bunun arayışı içindeyiz” dedi.

Sorunun, köyler hariç 100’ün üzerinde il, ilçe ve beldeye arıtma tesisi yapılmasıyla çözülebileceğini belirten Güvenç, “Arıtma tesisi olmayan sanayi kuruluşlarının da bu tesislere kavuşturulması, onların da mevcutları sağlıklı olarak çalıştırılması gerekiyor Ancak bu konuda bazı tereddütler var” dedi.

Halk çalışmaları sahiplenmiyor

Prof. Dr. Ümit erdem ise mevcut çalışmaların Gediz’i kurtarmaya yetmeyeceğini halkın çalışmaları sahiplenmediğini öne sürdü. Gediz Nehri’nin Kütahya’dan çıktığını ve Uşak’ta organize sanayiden itibaren kirlenmeye başladığını belirten Erdem, “Sağlıklı bir kanalizasyon sitemi oluşturulmalı v Gediz’e hiçbir şey gönderilmemeli. Dünyada bunun örnekleri var ve Frankfurt, San Fransisco bunu yaptı. Biz neden yapmıyoruz? Herkes bu soruyu kendisine sormalı ve mantıklı olara cevaplamalı” dedi.

Acil uygulama şart

Havzayı kurtarmak için yapılan toplantılara üniversitelerin davet edilmediğini söyleyen Erdem, “Yapılan toplantılara bu işin uzmanı olan ve yıllarını bu alana adayan bilim adamları davet edilmiyor. Gediz için artık konuşmak yerine proje ve acil uygulama gerekir. Bu konuda yeterince zaman kaybedildi” diye konuştu.

İlgili haberler:

Tarkan'dan "Doğa"ya destek

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24