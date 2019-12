İtalyan markası Luca Luca’nın, 150 parçadan oluşan 2010 yaz koleksiyonunu tanıttığı defileyi, aralarında New York Başkonsolosu Mehmet Samsar ve eşi Feruze Samsar’ın da bulunduğu kalabalık bir seyirci topluluğu takip etti.



Tarkan, her yıl Luca Luca’nın çekimlerini ve defilelerini izlemeye geldiğini belirterek, “Şansıma New York da yağmurlu; havalar kötü ama hem iş hem de gezi için New York’tayım” diye konuştu.