Tarkan: Ne zaman bitecek bu ölümler, ne zaman güne umutla uyanacağız?

İstanbul Beşiktaş'ta 44 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına olan tepkisini sosyal medya adresinden dile getiren Tarkan, "Ne zaman bitecek bu ölümler? Ne zaman kavuşacağız huzura? Ne zaman güne umutla uyanacağız? Yazıktır bu ülkeye, yazıktır bu millete” dedi.

Kültür Servisi’nde yer alan habere göre, Tarkan’ın paylaştığı mesajı şöyle:

“Kelimeler acımı ifade etmeye aciz ve yetersiz kalıyor artık" dedi. "Ne kadar üzgün olduğumu, içimin nasıl sızladığını, yandığını anlatamam.

"Ne zaman bitecek bu ölümler? Ne zaman kavuşacağız huzura?

"Ne zaman güne umutla uyanacağız?

"Yazıktır bu ülkeye, yazıktır bu millete.

"Kelimeler acımı ifade etmeye aciz ve yetersiz kalıyor artık.

"Bu hain saldırı sonucunda hayatını kaybeden onca masum insanın aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor, terörü bir kez daha lanetliyorum.”