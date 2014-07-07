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Tarkan mutfağa girdi, ailesine iftar hazırladı

Ailesini ziyaret eden Tarkan, mutfağa girip ailesine özel yemek hazırladı

07 Temmuz 2014 10:27

Pop müziğin ünlü ismi Tarkan, ailesine kendi elleriyle iftar hazırladı. Mutfakta soğan rendelerken hünerlerini sergileyen Tarkan, aile üyeleriyle de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sabah'ın haberine göre, Tarkan'ın hiçbir yerde yayınlanmayan fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Tarkan'ın akrabaları, onunla yemek masasında çektirdikleri fotoğrafları sanal âlemde paylaştı.

 

Selfie pozu verdi

 

Önceki gün ailesini ziyaret eden Tarkan, iftar saatinden önce aile üyelerine ziyafet çekmek için mutfağa girdi. Megastar Tarkan, annesi, teyzesi, kızkardeşi, yeğenleri ve kuzenleriyle birlikte yemek hazırladı. Mutfakta soğan rendelerken neşeli halleriyle dikkat çeken Tarkan, masanın kurulmasına da yardım etti. Yemek masasının en başında oturan Tarkan, aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmadı. Tarkan'ın toplu fotoğrafların yanı sıra aile üyeleriyle tek tek selfie de çektirdiği görüldü.

İşte o poz:

 

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