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Tarkan: Murat Boz'a küs değilim

Murat Boz'un menajerlere "Artık Tarkan’ın devri bitti" dediği iddiası çok gündeme gelmişti

14 Kasım 2016 14:55

Eşi Pınar Dilek ve dostlarıyla Etiler’de yemek yiyen Tarkan, eski vokalisti Murat Boz’la küs olduğu iddialarına noktayı koydu. Tarkan, "Haberler asılsız, Murat'la küs değilim" dedi. 

İddialarla ilgili ilk kez konuştu

Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, mekândan el ele ayrılan çiftten Tarkan, kapıda muhabirlerle sohbet etti. "Bir dostumuzun doğum günüydü, onu kutladık” diyen sanatçı, Murat Boz’la küs olduğu iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Adı Bilge Öztürk ile anılmıştı

Tarkan, “Bu haberler asılsız. Böyle bir şey yok. Murat’a küs değilim” diyerek uzun süredir dillendirilen dedikodulara noktayı koydu.

Boz ile Tarkan’ın eski sevgilisi Bilge Öztürk arasında 2015 yılında aşk dedikoduları çıkmıştı. Ünlü popçu iddialar karşısında sessiz kalınca Tarkan'la araları açılmıştı. Murat Boz’un yıllar önce, menajerlere “Artık Tarkan’ın devri bitti” dediği iddiası çok konuşulmuştu.

 

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