Tarkan maske takarak direnişe katıldı

“V for Vendetta” filminde kullanılan ve dünyanın birçok yerinde direnişçilerin kullandığı maskeler, Gezi Parkı protestolarının simgesi haline geldi. Ünlü sanatçı Tarkan, bir kişiyle başlayıp tüm halka yayılan bir direnişin anlatıldığı “V For Vandetta” filmiyle meşhur olan maskeyi takarak Gezi Parkı protestolarına destek verdi.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, dün akşam saatlerinde Gümüşsuyu yolu üzerindeki Mete Palas’a gelen Tarkan, binanın ikinci katına çıkıp aşağıdan geçen direnişçi grupları izledi. Çarşı Grubu’nun geçişi sırasında pencereye çıkan Tarkan, slogan atarak gruba destek verdi. Ünlü şarkıcı, halka destek vermek üzere konserlerini de iptal etmişti.