Tarkan: Kurban Bayramı'nda keşke daha az hayvan kessek

T24 - Paris'e gitmek üzere Atatürk Havalimanına gelen Tarkan, Dış Hatlar Terminali'nde sergilenen Dr. Oktay Onaran imzalı "Kozanın Dönüşümü" adlı kelebek sergisini gezdi.





Tarkan'dan "daha az öldürsek" mesajı



Mega Star, kelebeklerin öldürülmesinden dolayı üzüntü duyduğunu söyledi ve ekledi:



''Bu hayvanları canlı yakalayıp mı sergiliyorlar? Herhalde öyledir, çünkü canlı yakalanmazsa herhalde bunların renkleri solar. Kelebek sergisi Tarkan'ı üzdü. Tarkan kelebeklerin güzelliğine hayran kaldı, ama cansız kelebekler onu üzdü diye yazın.





'Onları cansız görmek beni üzdü'



Bunların hepsi can taşıyor, renkleri solmasın diye canlı yakalanmış sanırım. Nesli tükenmekte olan kelebekler sergileniyor. Eğer insanların dikkatini onların yok olan yaşam alanlarına çekmek istiyorlarsa bu güzel. Bu güzelliği görüp hayran kalmamak mümkün değil. Doğayı ve bu güzellikleri korumak için elimizden geleni yapmamız lazım, ama onları cansız görmek beni yine de üzdü.



Sergideki bilgilendirme yazısında 'sergilenen kelebeklerin yaşam sürelerini doldurdukları' yazıyor. Öyle değilse eğer gerçekten çok üzülürüm. Öyle ise de bu canlıları böyle görmek beni çok etkiledi."





'Daha az hayvan öldürsek'



Paris'e hem iş, hem gezi için gittiğini ifade eden Tarkan, Kurban Bayramı için bir de mesaj verdi.



Bayram öncesinde Türkiye'ye dönerek Antalya'da konser vereceğini ve aile ziyaretleri yapıp, annesinin elini öpeceğini söyleyen ünlü sanatçı, ''Herkesin bayramını gönülden kutluyorum. Çok güzel bir bayram olsun. Olabildiğince az hayvan öldürülsün inşallah... Ben hayata farklı bakıyorum, ama bazı gelenekler maalesef değişemiyor, keşke biraz değişse. Daha az hayvan öldürsek'' dedi.





'Her şey para değil'



Allianoi antik kentinin son durumu ile ilgili düşüncelerini de ifade eden Tarkan, şöyle dedi:



''Allianoi, örnek teşkil eden bir yer. Öyle bir yerin varlığının korunması ve kurtarılması ülkemiz için çok önemli. Orayı korumanın aslında yöntemleri vardı. Baraj yapılmasına rağmen aslında orası korunabilirdi. Tabii, bunlar ekstra maliyetler, ama bunlar göze alınmalıydı. Türkiye'yi Türkiye yapan bu güzelliklerdir. Bunlar tek tek yok oldukça bence ülkenin kimliği ve kişiliği de yok oluyor. Ama bir mücadelemiz daha var, inşallah Hasankeyf kurtulur. Çok sayıda insan, kurtarılması için imza attı. Ancak maalesef ülkemizde ekonomik rant uğruna böyle yerler feda ediliyor. Üstelik de ömrü kısa olan projeler için. Enerji projelerinin ömrü kısa, barajlar 40 yıl sonra ömrünü tamamlıyor, ama tarihi eserlerimiz ve kültürel miraslarımız ebediyen yok ediliyor. Olmasa keşke. Her şey para değil, her şey ekonomik rant değil.''