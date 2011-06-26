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Tarkan köyüne köprü yaptırmış

Hülya Avşar’ın “Bir okul mu yaptırdı?” diyerek eleştirdiği Tarkan’ın, ailesinin Rize İkizdere’deki Rüzgârlı Köyü’ne köprü yaptırd

26 Haziran 2011 03:00

T24 - Hülya Avşar’ın “Bir okul mu yaptırdı?” diyerek eleştirdiği Tarkan’ın, ailesinin Rize İkizdere’deki Rüzgârlı Köyü’ne köprü yaptırdığı ortaya çıktı.

Köyüne köprü yaptırmışHabertürk gazetesinin haberine göre; geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar’ın, “Tarkan kim, pardon? Vergide birinci mi oldu, okul mu yaptırdı?” diyerek eleştirdiği Megastar’ın baba ocağı Rize’nin İkizdere İlçesi’ndeki Rüzgârlı Köyü ile gönül bağını koparmadığı ortaya çıktı. Ünlü sanatçı, hemşerilerinin ihtiyacı olduğunu duyunca köye bir köprü yaptırdı.


Hemşerilerine jest yaptı

Altı ay önce törenle açılan 6 metre yüksekliğinde, 12 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeki köprünün boyanmasında da Tarkan hemşerilerine bir jest yaptı. Köyün yarısı Fenerbahçeli, yarısı da Galatasaraylı olduğu için Megastar, kimseyi küstürmemek adına köprünün yarısını sarı-lacivert, yarısını ise sarı-kırmızı renklere boyattı.



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