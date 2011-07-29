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Yaşam

TARKAN KONYALILARI COŞTURDU KONYA (A.A)

29 Temmuz 2011 02:02

-TARKAN KONYALILARI COŞTURDU KONYA (A.A) - 28.07.2011 - Tarkan ve Manga grubu, Fanta Gençlik Festivali kapsamında Konya'da düzenlenen konserde sevenleriyle buluştu. Selçuk Üniversitesi Stadı'ndaki konserde ilk olarak sahneye çıkan Manga grubu, hareketli parçalarıyla konuklara keyifli dakikalar yaşattı. Manga'nın ardından sahneye çıkan Tarkan, söylediği şarkılar ve danslarıyla hayranlarını coşturdu. Tarkan, eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuvarıyla üst düzey bir performans sergiledi. Stadı dolduran izleyiciler de Tarkan'ın şarkılarına eşlik etti.

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