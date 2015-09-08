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Kültür-Sanat

Tarkan konserleri iptal!

Sanatçının, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde 9-10-11-12 Eylül'de gerçekleşecek konserlerinin ileri bir tarihe ertelediği duyuruldu

08 Eylül 2015 13:58

Ünlü şarkıcı Tarkan, birbiri ardına gelen şehit haberleri nedeniyle konserlerini iptal etme kararı aldı. Tarkan'ın yeni konser takvimi önümüzdeki günlerde belli olacak. 

Tarkan, uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluşmuş, geleneksel hale getirdiği Harbiye konserlerine 26 Ağustos'ta start vermişti. Hürriyet’te yer alan habere göre; ünlü sanatçı, art arda gelen şehit haberlerinin ardından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeki, 9-10-11-12 Eylül'de gerçekleşecek konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

26 Ağustos’taki Tarkan’ın sahneye platformla indiği ve dans şovları sergilediği konser biletleri aylar öncesinden tükenmişti.

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