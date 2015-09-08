Tarkan konserleri iptal!

Ünlü şarkıcı Tarkan, birbiri ardına gelen şehit haberleri nedeniyle konserlerini iptal etme kararı aldı. Tarkan'ın yeni konser takvimi önümüzdeki günlerde belli olacak.

Tarkan, uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluşmuş, geleneksel hale getirdiği Harbiye konserlerine 26 Ağustos'ta start vermişti. Hürriyet’te yer alan habere göre; ünlü sanatçı, art arda gelen şehit haberlerinin ardından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeki, 9-10-11-12 Eylül'de gerçekleşecek konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

26 Ağustos’taki Tarkan’ın sahneye platformla indiği ve dans şovları sergilediği konser biletleri aylar öncesinden tükenmişti.