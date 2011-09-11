Tarkan konserinde olay çıktı

T24 - Şişli Kaymakamı Mehmet Öklü ile çevreci profesör olarak bilinen Prof. Dr. Orhan Kural, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki Tarkan konserinde sigara denetimi yaptı. Sigara içenlerden avukat Pelin Kır, tartıştığı Orhan Kural ve çekim yapan DHA ekibinden, Kural ve DHA ekibi de Kır'dan şikayetçi olunca tartışma karakolda bitti.







Şişli Kaymakamı Mehmet Öklü ile İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, popçu Tarkan’ın konser verdiği Harbiye Cemiz Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sigara içenleri tespit etmek için denetim yaptı. Denetimler sırasında ilk olarak sigara içtiği tespit edilen bir kişi konser alanında koşarak uzaklaştı. Daha sonra tespit edilen bir kişi ise Öklü ve Kural’ın uyarısı üzerine bir daha sigara içmeyeceğine dair söz verdi. Konser esnasında sigara içtiği tespit edilen bir diğer kişi olan avukat Pelin Kır’ın yanına giden Kural, Kır’ı sigara içmemesi konusunda uyardı. Bunun ardından ilerleyen dakikalarda Kural’ın yanına gelen Kır, tartışmaya başladı.

Tartışma büyüdü



Kural’ın sigara içme yasağını hatırlatması üzerine, "Yasaları bana anlatma, burada herkes sigara içiyor" diye tepki gösteren Kır ile Kural arasındaki tartışma büyüdü. Çekim yapan basın mensuplarına da tepki gösteren Kır, hem kameraya hem de muhabirin elindeki mikrofona vurdu. Kural ve tartıştığı Kır, konser alanı dışında bekleyen polis ekibinin yanına giderek birbirlerinden şikayetçi olmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine Kural ile Kır, Harbiye Polis Merkezi’ne götürüldü. Avukat Kır, polis merkezinde hem Kural, hem de çekim yapan DHA kameramanı Özgür Arslan ile muhabir Gülseli Özdemir’den şikayetçi oldu. Bunun üzerine Arslan ve Özdemir de, görevini yapmalarını engellediği gerekçesiyle avukat Kır’dan şikayetçi oldu. Harbiye Polis Karakolu’nda 4 saat geçiren Kır, Kural, Arslan ve Özdemir, karşılıklı şikayetlerinden vazgeçmeleri üzerine polis merkezinden ayrıldı.

Konserlerde sigara içildiğine yönelik şikayet geliyor



Polis Merkezi çıkışında açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Kural, "Derneğimize konserlerde sigara içildiğine yönelik çok sayıda şikayet geliyor. Biz de bunu değerlendirerek Şişli Kaymakamı Mehmet Öklü ile Tarkan konserine girdik. Bir hanım ısrarla sigara içiyordu. Gelin yasal işlem uygulanacak dedim. Yukarıya çıktığımızda hanım büyük bir kızgınlıkla üstüme yürüdü. ’Beni bu duruma nasıl getirirsin?’ dedi. Kameraman arkadaşa saldırdı, muhabir arkadaşın iki kez eline vurdu, mikrofonu düşürdü. Bu arada emniyet amiri geldi, onunla da münakaşa etti. ’Seni mahvedeceğim’ dedi. Olay büyüdü, polisler geldi. Hep beraber karakola geldik. 4 saattir de karakoldayız" dedi.





