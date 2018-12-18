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Tarkan kendini tiye aldı

Tarkan, yeni şarkısına klip çekeceği müjdesini verdi

18 Aralık 2018 17:11

Geçen günlerde yayınladığı, "Ben nereye gidiyorum acaba?" videosuyla sosyal medyada oldukça konuşulan Megastar Tarkan, yeni bir paylaşımda bulundu. Bu sefer kendiyi tiye alan Tarkan, "Biraz da ben kendimi tiye alayım dedim" dedi. Tarkan ayrıca, yeni şarkısına klip çekeceği müjdesini verdi.

Tarkan, geçen günlerde sosyal medyaya damgasını vuran, komedyen Şahan Gökbakar'ın taklidini yaptığı videosunu tiye alan bir görüntü daha paylaştı.

Megastar, instagram'da yayınladığı görüntüde "Biraz da ben kendimi tiye alayım dedim" ifadelerini kullanırken, hayranlarına yeni şarkısına klip çekeceği müjdesini verdi.

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