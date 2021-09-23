Tarkan ikinci doz Koronavirüs aşısını oldu: Gel, gel, gel güzelim, gel, gel acımayacak

Koronavirüs'e karşı ilk doz aşısını olmadan önce çekinceleri olduğunu söyleyen megastar Tarkan ikinci doz aşısını da oldu. Aşı olduğunu Instagram hesabından duyuran ünlü sanatçı paylaşımına "Gel, gel, gel güzelim, gel, gel acımayacak..." notunu düşerek kendi şarkısının sözlerine gönderme yaptı.

İlk doz aşısını olduktan sonra sosyal medya paylaşımında öncesine aşıyla ilgili çeşitli çekinceleri olduğunu ifade eden Tarkan, ikinci doz aşısını da oldu. İkinci doz koronavirüs aşısını olduğunu ilk dozda olduğunu gibi Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Tarkan yakın zamanda salgın kontrol altına alınana kadar konser vermeyeceğini duyurmuştu.

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Megastar, ikinci doz aşısını yaptırdığı anları Instagram üzerinden hayranları ile paylaştı.

Tarkan'ın, "Gel, gel, gel güzelim. Gel, gel acımayacak... Dün ikinci aşımı da oldum." ifadeleriyle paylaştığı fotoğraflar kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.

"Ne yalan söyleyeyim benim de kuşkularım vardı"

Tarkan, "Ne yalan söyleyeyim benim de birçok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı ve kafam karışıktı. Ama görüyorum ki; her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok. Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok. Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi, şimdi de böyle" ifadesini kullanmıştı.

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