Tarkan: İçim yanıyor ve erkekliğimden utanıyorum..

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesini protesto etmek için #Özgecaniçinsiyahgiy kampanyası başlatıldı. Kampanyaya sanatçılar destek verirken, kadınlar da işe siyah kurdele takarak gidiyor. Kampanyaya destek veren isismler arasında yer alan Tarkan da kişisel Facebook hesabından bir mesaj paylaştı. İşte Tarkan'ın Özgecan Aslan mesajı:

“Bugün ben de siyah giyindim.. Özgecan Aslan için yastayım.. Bu ülkede kadına yönelik şiddet ve cinayetlere tanık oldukça içim yanıyor ve erkekliğimden utanıyorum.. Kadına şiddet Türkiye 'nin en büyük ayıbı ve utancıdır ve Türkiye bu lekeden ancak Hukuk 'la kurtulur.. Buradan hükümete ve yetkililere sesleniyorum.. Kadınlarımızın şiddet görmesine, öldürülmesine daha fazla göz yummayın. Ciddi cezalarla, yasalarla bunun önüne geçin artık.. Ne bekliyorsunuz? Daha fazla kadının öldürülmesini mi?”