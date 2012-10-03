Tarkan hayatının aşkını bekliyor

Megastar Tarkan, People Report dergisine verdiği röportajında özel hayatı ve evlilik hakkındaki düşüncelerini anlattı. Tarkan, özgürlüğüne çok düşkün olduğunu, ancak hayatının aşkını bulursa evlilik hakkındaki düşüncelerinin değişeceğini söyledi.

Röportajında müzik tutkusundan, konserlerine nasıl hazırlandığından ve hayranlarıyla ilişkisinden bahseden ünlü şarkıcı, özel hayatı hakkındaki soruları da yanıtladı.

Tarkan, “Evlilik ve çocuk hakkında ne düşünüyor, ne hissediyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Ben ruhu asi, serseri, deli dolu, özgürlüğüne çok düşkün biriyim. Çocukluğumda da böyleydim. Doğam bu. Gerçek aşka varım. Sevgiye… Hayat arkadaşlığına… Ama çoğunluğun hayal kırıklığı, mutsuzluk ve ayrılıkla sonuçlanan o bildiğimiz, alıştığımız biçimdeki evliliğe çok sıcak bakmıyorum doğrusu. Gerçek aşk beklentisiz, egosuz, taktiksiz, oyunsuz, şeffaf olmalı. Ama istisnalar var elbet. Aşktan ümidimi kesmememdeki sebep de o istisnalardır. Hayat bu, yarın ne olur bilemem o yüzden. Bir anda tepetaklak edebilir beni. Hayatımın aşkı ve ruh ikizimle kesişirse yollarımız, her şey değişebilir. Çünkü biliyorum, ben aslında içimde hep onun yolunu gözlüyorum. Yeter ki aşk, aşk gibi aşk olsun. Yeter ki iki kalp bir olup atsın.”