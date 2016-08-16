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Tarkan, Harbiye'deki konserlerinin gelirlerini 'demokrasi şehitleri'ne bağışlayacak

Tarkan; 3,4,6 7, 9 ve 10 Eylül'de sahneye çıkacağını açıkladı

16 Ağustos 2016 12:28

Megastar Tarkan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde hayatını kaybedenler için Harbiye'de konser verecek. Ünlü sanatçı konserin gelirini de 'demokrasi şehitleri'ne bağışlayacak.

Habertürk'ün haberine göre, Tarkan'ın bu yıl Harbiye'de 3,4 ve 6 Eylül'de konser vereceği ilan edilmiş biletler aynı gün içinde tükenmiş, internet sitesi de kilitlenmişti. Hayranlarının baskısına dayanamayan Tarkan; 7, 9 ve 10 Eylül'de de sahneye çıkacağını açıklamıştı.

 

Konserin gelirleri 'demokrasi şehitleri'ne

 

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup askerin 15 Temmuz'da düzenlediği darbe girişimini durdurmak isterken hayatını kaybedenler için çok üzüldüğünü belirten Tarkan, sahneye 'Demokrasi Şehitleri' için çıkacak. O konserden elde edilecek geliri de şehit yakınlarına bağışlayacak.

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